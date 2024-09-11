У РФ до десяти років колонії засудили опозиціонера Іллю Пономарьова
У Росії до десяти років колонії засудили депутата Держдуми РФ минулих скликань, опозиціонера Іллю Пономарьова. Його обвинувачують у «виправданні тероризму» та поширенні «військових фейків» про армію окупантів. З посиланням на прокуратуру Москви, повідомляє Новое время.
Як сказано у повідомленні, у березні 2022 року Пономарьов нібито «із мотивів політичної ненависті» брав участь у трансляції передачі «на платформі одного з відеохостингів».
Водночас у повідомленні прокуратури не сказано, які саме «фейки» поширював Пономарьов, який живе в Україні. Також там не повідомляється, як він виправдовував «терористичну діяльність».
Ілля Пономарьов – колишній російський політичний діяч та підприємець. Депутат Державної думи РФ 5-го та 6-го скликань, член фракції Справедлива Росія. 20 березня 2014 року, під час голосування в Державній Думі Росії з анексії Криму, виявився єдиним із 450 депутатів, які проголосували проти.
Після цього він залишив Росію та поїхав до США. 2016 року Держдума достроково позбавила Пономарьова повноважень депутата. 2019 року п'ятий президент України Петро Порошенко надав йому українське громадянство.