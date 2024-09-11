У РФ до десяти років колонії засудили опозиціонера Іллю Пономарьова

У Росії до десяти років колонії засудили депутата Держдуми РФ минулих скликань, опозиціонера Іллю Пономарьова. Його обвинувачують у «виправданні тероризму» та поширенні «військових фейків» про армію окупантів. З посиланням на прокуратуру Москви, повідомляє Новое время.

Як сказано у повідомленні, у березні 2022 року Пономарьов нібито «із мотивів політичної ненависті» брав участь у трансляції передачі «на платформі одного з відеохостингів».

Водночас у повідомленні прокуратури не сказано, які саме «фейки» поширював Пономарьов, який живе в Україні. Також там не повідомляється, як він виправдовував «терористичну діяльність».

Ілля Пономарьов – колишній російський політичний діяч та підприємець. Депутат Державної думи РФ 5-го та 6-го скликань, член фракції Справедлива Росія. 20 березня 2014 року, під час голосування в Державній Думі Росії з анексії Криму, виявився єдиним із 450 депутатів, які проголосували проти.