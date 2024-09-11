В РФ к десяти годам колонии приговорили оппозиционера Илью Пономарева

В России к десяти годам колонии приговорили депутата Госдумы РФ прошлых созывов, оппозиционера Илью Пономарева. Его обвиняют в «оправдании терроризма» и распространении «военных фейков» об армии оккупантов. Со ссылкой на прокуратуру Москвы, сообщает Новое время.

Как сказано в сообщении, в марте 2022 года Пономарев якобы «по мотивам политической ненависти» участвовал в трансляции передачи «на платформе одного из видеохостингов».

В то же время в сообщении прокуратуры не сказано, какие именно «фейки» распространял Пономарев, который живет в Украине. Также там не сообщается, как он оправдывал «террористическую деятельность».

Илья Пономарев — бывший российский политический деятель и предприниматель. Депутат Государственной думы РФ 5-го и 6-го созывов, член фракции Справедливая Россия. 20 марта 2014 года, во время голосования в Государственной Думе России по аннексии Крыма, оказался единственным из 450 депутатов, проголосовавшим против.