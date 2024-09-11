У Криму зник ворожий літак Су-30, окупанти знайшли лише уламки - Кримський вітер

У ніч проти середи, 11 вересня, у тимчасово окупованому Криму зник російський винищувач Су-30СМ.

Про це повідомляє моніторингова група Кримського вітру з посиланням на джерела у ЗСУ.

За даними групи, Су-30СМ разом із Су-35, перебуваючи над морем на північ від окупованого Севастополя, проводили пуски ракет Х-31П по материковій частині України.

Повідомляється, що Су-30СМ випустив чотири ракети з шести доступних по вежах у морі після чого зник з екрану радарів. Винищувач базувався на аеродромі в Кримську Краснодарського краю РФ, стверджує Кримський вітер.

Пізніше моніторингова група уточнила, що в пошуковій операції брали участь гелікоптери Мі-8 та Ка-27 армії окупантів.

«У квадраті, показаному на карті, було знайдено масляну пляму діаметром близько 3 км, а також уламки літака, у тому числі крило. Підняти нічого не змогли» , - стверджує Кримський вітер.