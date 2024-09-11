В Крыму исчез вражеский самолет Су-30, оккупанты нашли только обломки - Крымский ветер

В ночь на среду, 11 сентября, во временно оккупированном Крыму исчез российский истребитель Су-30СМ.

Об этом передает мониторинговая группа Крымского ветра со ссылкой на источники в ВСУ.

По данным группы, Су-30СМ вместе с Су-35, находясь над морем севернее оккупированного Севастополя, проводили пуски ракет Х-31П по материковой части Украине.

Сообщается, что Су-30СМ выпустил четыре ракеты из шести доступных по вышкам в море после чего пропал с экрана радаров. Истребитель базировался на аэродроме в Крымске Краснодарского край РФ, утверждает Крымский ветер.

Позже мониторинговая группа уточнила, что, в поисковой операции принимали участие вертолеты Ми-8 и Ка-27 армии оккупантов.

«В квадрате, показанном на карте, было найдено масляное пятно диаметром около 3 км, а также обломки самолета, в том числе крыло. Поднять ничего не смогли» , — утверждает Крымский ветер.