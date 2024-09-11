На Харківщині розширять зону примусової евакуації сімей із дітьми - ОВА

Рада оборони Харківської області планує розглянути рішення щодо розширення зони примусової евакуації родин з дітьми в Куп’янському районі. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону, повідомляє Новое время.

Він зазначив, що йдеться про евакуацію з 29 населених пунктів трьох громад Куп‘янського району. За словами Синєгубова, під евакуацію підпадає близько 270 дітей з батьками.

Голова ОВА також заявив, що російські окупанти продовжують терор місцевого населення.

«Ворог б'є по цивільних автомобілях, просто по людях, які стоять на вулицях» , — зазначив Синєгубов.

Окрім цього, голова ОВА повідомив, що росіяни не полишають спроб просунутись углиб Харківщини. Наразі тривають бої на Липецькому, Вовчанському і Куп‘янському напрямках.

10 вересня росіяни завдали авіаударів по Куп’янську та намагалися влучити з артилерії по рятувальниках, які приїхали на місце атаки.