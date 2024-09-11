На Харьковщине расширят зону принудительной эвакуации семей с детьми - ОВА

Совет обороны Харьковской области планирует рассмотреть решение о расширении зоны принудительной эвакуации семей с детьми в Купянском районе.Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона, сообщает Новое время.

Он отметил, что речь идет об эвакуации из 29 населенных пунктов трех громад Купянского района. По словам Синегубова, под эвакуацию подпадает около 270 детей с родителями.

Глава ОВА также заявил, что российские оккупанты продолжают террор местного населения.

«Враг бьет по гражданским автомобилям, просто по людям, которые стоят на улицах» , — отметил Синегубов.

Кроме этого, глава ОВА сообщил, что россияне не оставляют попыток продвинуться вглубь Харьковской области. Сейчас продолжаются бои на Липецком, Волчанском и Купянском направлениях.

10 сентября россияне нанесли авиаудары по Купянску и пытались попасть из артиллерии по спасателям, которые приехали на место атаки.