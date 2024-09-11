Хорватія оголосила новий пакет військової допомоги Україні
Хорватський прем'єр-міністр Андрей Пленкович під час візиту до Києва в середу, 11 вересня, оголосив про черговий пакет військової допомоги Україні. З посиланням на пресслужбу Офісу президента, повідомляє Українська правда.
Під час зустрічі з прем'єром Хорватії президент Володимир Зеленський подякував йому за особисту участь у четвертому саміті міжнародної Кримської платформи та відкритті Меморіалу пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
"Володимир Зеленський також відзначив підтримку з боку Хорватії у протистоянні російській агресії й висловив подяку за оголошений під час візиту 11-й пакет військової допомоги", – ідеться в повідомленні.
Ані українська, ані хорватська сторони не розкривають вміст цього пакета підтримки.
Також Зеленський і Пленкович обговорили рух України до ЄС і НАТО, підтримку українських біженців у Хорватії та співпрацю у розмінуванні та відновленні енергетичної інфраструктури.
Нагадаємо, у серпні Україна та Хорватія обговорили питання зміцнення співпраці між двома країнами у сфері енергетики.
Минулого року стало відомо, що Київ отримав хорватські гелікоптери Мі-8.