Хорватия объявила новый пакет военной помощи Украине

Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович во время визита в Киев в среду, 11 сентября, объявил об очередном пакете военной помощи Украине. Со ссылкой на пресс-службу Офиса президента, сообщает Украинская правда.

Во время встречи с премьером Хорватии президент Владимир Зеленский поблагодарил его за личное участие в четвертом саммите международной Крымской платформы и открытии Мемориала памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

"Владимир Зеленский также отметил поддержку со стороны Хорватии в противостоянии российской агрессии и выразил благодарность за объявленный во время визита 11-й пакет военной помощи" , – говорится в сообщении.

Ни украинская, ни хорватская стороны не раскрывают содержания этого пакета поддержки.

Также Зеленский и Пленкович обсудили движение Украины в ЕС и НАТО, поддержку украинских беженцев в Хорватии и сотрудничество в разминировании и восстановлении энергетической инфраструктуры.

Напомним, в августе Украина и Хорватия обсудили вопросы укрепления сотрудничества между двумя странами в сфере энергетики.

В прошлом году стало известно, что Киев получил хорватские вертолеты Ми-8.