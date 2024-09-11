З'явилися супутникові фото судна, що доставило ракети з Ірану до РФ

Супутникові знімки зафіксували вантажне судно під російським прапором, яке підозрюють в транспортуванні балістичних ракет з Ірану до Росії.﻿﻿ З посиланням на Sky News, повідомляє Українська правда.

Судно пришвартувалось в російському порту 4 вересня.

Українське джерело повідомило виданню, що судно Port Olya 3 переправило 225 балістичних ракет малої дальності через Каспійське море до Росії. Два дні потому інший супутниковий знімок показав, що судно покинуло порт.

Дані відстеження суден показують, що Port Olya 3 був в іранському порту Амірабад всього за шість днів до цього – 29 серпня.

Українське джерело повідомило, що після прибуття до Росії балістичні ракети Fatah-360 були завантажені у великий вантажний поїзд. Куди вони потім буди перевезені – невідомо. На думку українського джерела, на яке посилається Sky News, Fath-360 могли відправити на військовий полігон Ашулук, розташований в Астраханській області.