Появились спутниковые фото судна, которое доставило ракеты из Ирана в РФ

Спутниковые снимки зафиксировали грузовое судно под российским флагом, которое подозревают в транспортировке баллистических ракет из Ирана в Россию.﻿﻿ Со ссылкой на Sky News, сообщает Украинская правда.

Судно пришвартовалось в российском порту 4 сентября.

Украинский источник сообщил изданию, что судно Port Olya 3 переправило 225 баллистических ракет малой дальности через Каспийское море в Россию. Два дня спустя другой спутниковый снимок показал, что судно покинуло порт.

Данные отслеживания судов показывают, что Port Olya 3 был в иранском порту Амирабад всего за шесть дней до этого - 29 августа.коУкраинский источник сообщил, что по прибытии в Россию баллистические ракеты Fatah-360 были загружены в большой грузовой поезд. Куда они затем буди перевезены - неизвестно. По мнению украинского источника, на который ссылается Sky News, Fath-360 могли отправить на военный полигон Ашулук, расположенный в Астраханской области.