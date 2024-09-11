Зеленський прокоментував "мирний план" Шольца

Влада України сумнівається, що так званий "мирний план" канцлера ФРГ Олафа Шольца насправді існує. Про це сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції в Києві, повідомляє Корреспондент.

"Щодо мирного плану Шольца мені нічого не відомо. Не може бути жодних планів без України щодо нас, і я не впевнений, що такі плани навіть існують" , – заявив глава держави, відповідаючи на запитання.

Раніше італійська газета La Repubblica з посиланням на власні джерела повідомила, що Шольц нібито працює над "мирним планом", який пропонує прискорити завершення війни шляхом передачі РФ окупованих нею територій України.