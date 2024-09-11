Зеленский прокомментировал "мирный план" Шольца

Власти Украины сомневаются, что так называемый "мирный план" канцлера ФРГ Олафа Шольца на самом деле существует. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве, сообщает Корреспондент.

"О мирном плане Шольца мне ничего не известно. Не может быть никаких планов без Украины относительно нас, и я не уверен, что такие планы даже существуют" , - заявил глава государства, отвечая на вопрос.

Ранее итальянская газета La Repubblica со ссылкой на собственные источники сообщила, что Шольц якобы работает над "мирным планом", предлагающим ускорить завершение войны путем передачи РФ оккупированных ею территорий Украины.