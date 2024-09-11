Байден та Стармер зустрінуться у Вашингтоні у п'ятницю – Блінкен
Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проведуть зустріч у Вашингтоні 13 вересня. Про це він сказав на пресконференції під час візиту в Київ, повідомляє Європейська правда.
Виправлено о 20:21. У попередній версії новини було некоректно анонсовано зустріч Зеленського та Байдена. Перепрошуємо за помилку.
Блінкен анонсував зустріч двох посадовців.
"За два дні буде зустріч наших керівників у Вашингтоні", – заявив він.
Держсекретар США акцентував, що він приїхав в Україну для того, щоб з'ясувати, яка ще необхідна допомога. Зокрема щодо питання оборони територій найближчим часом.