Байден та Стармер зустрінуться у Вашингтоні у п'ятницю – Блінкен

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проведуть зустріч у Вашингтоні 13 вересня.﻿ Про це він сказав на пресконференції під час візиту в Київ, повідомляє Європейська правда.

Виправлено о 20:21. У попередній версії новини було некоректно анонсовано зустріч Зеленського та Байдена. Перепрошуємо за помилку.

Блінкен анонсував зустріч двох посадовців.

"За два дні буде зустріч наших керівників у Вашингтоні" , – заявив він.

Держсекретар США акцентував, що він приїхав в Україну для того, щоб з'ясувати, яка ще необхідна допомога. Зокрема щодо питання оборони територій найближчим часом.