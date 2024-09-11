Байден и Стармер встретятся в Вашингтоне в пятницу – Блинкен

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут встречу в Вашингтоне 13 сентября. Об этом он сказал на пресс-конференции во время визита в Киев, сообщает Европейская правда.

Исправлено в 20:21. В предыдущей версии новости была некорректно анонсирована встреча Зеленского и Байдена. Извиняемся за ошибку.

Блинкен анонсировал встречу двух должностных лиц.

"За два дня будет встреча наших руководителей в Вашингтоне" , – заявил он.

Госсекретарь США акцентировал, что он приехал в Украину для того, чтобы выяснить, какая еще необходима помощь. В частности, по вопросу обороны территорий в ближайшее время.