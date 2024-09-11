КНДР передала РФ нову партію балістичних ракет - NYT

Північна Корея передала Росії нову партію балістичних ракет малої дальності Hwasong-11﻿. Про це йдеться у звіті дослідницької групи Conflict Armament Research, яка базується у Великий Британії. З посиланням на The New York Times, повідомляє Ділова столиця.

Фахівці дослідили уламки чотирьох ракет Hwasong-11, які були збиті або впали на території України, розшифрувавши виробниче маркування на кількох частинах кожної ракети.

Ракета Hwasong-11, використана під час атаки на Київ 18 серпня, мала позначки, які вказували на те, що вона була виготовлена ​​цього року. На внутрішніх частинах трьох інших, які використовувалися під час нападів у липні та серпні, не було маркування, яке б вказувало, коли вони були виготовлені.

"Визначення року виробництва, яке ми змогли зробити в полі, дивлячись на ці уламки, показує дуже вузьке вікно між виробництвом, передачею та використанням… І я вважаю, що це досить важливо, тому що ми говоримо про Північну Корею, країну, яка перебуває під санкціями майже два десятиліття" , — пояснив керівник місії Conflict Armament Research в Україні Демієн Сплітерс.

"Це також показує, оскільки це принаймні друга поставка, продовження порушення санкцій, тому що вони продовжують виробляти ці ракети, передавати їх, а потім ці ракети використовуються в Україні" , — сказав він.

Сплітерс додав, що постачання північнокорейських ракет до Росії у січні не був поодиноким випадком.