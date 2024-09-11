КНДР передала РФ новую партию баллистических ракет - NYT

Северная Корея передала России новую партию баллистических ракет малой дальности Hwasong-11﻿. Об этом говорится в отчете исследовательской группы Conflict Armament Research, базирующейся в Великобритании. Со ссылкой на The New York Times, сообщает Деловая столица.

Специалисты исследовали обломки четырех ракет Hwasong-11, сбитых или упавших на территории Украины, расшифровав производственную маркировку на нескольких частях каждой ракеты.

Ракета Hwasong-11, использованная во время атаки на Киев 18 августа, имела отметки, указывающие на то, что она была изготовлена ​​в этом году. На внутренних частях трех других, которые использовались при нападениях в июле и августе, не было маркировки, указывающей, когда они были изготовлены.

"Определение года производства, которое мы смогли сделать в поле, глядя на эти обломки, показывает очень узкое окно между производством, передачей и использованием… И я считаю, что это достаточно важно, потому что мы говорим о Северной Корее, стране, которая находится под санкциями почти два десятилетия" , — объяснил руководитель миссии Conflict Armament Research в Украине Дэмиен Сплитерс.

"Это также показывает, поскольку это, по крайней мере, вторая поставка, продление нарушения санкций, потому что они продолжают производить эти ракеты, передавать их, а затем эти ракеты используются в Украине" , — сказал он.

Сплитерс добавил, что поставки северокорейских ракет в Россию в январе не являлись единичным случаем.