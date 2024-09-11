Саміт Україна – Південно-Східна Європа відбудеться у Хорватії

Хорватія прийме саміт Україна - Південно-Східна Європа, який відбудеться у жовтні. На захід приїде український президент Володимир Зеленський.﻿ З посиланням на прем’єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича під час пресконференції у Києві, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії Хорватія "продовжує підтримувати Україну та надає допомогу в різні способи".

"У межах ширших політико-дипломатичних зусиль маю приємність повідомити вам, що Хорватія наступного місяця прийме спільно з президентом Зеленським саміт країн Південно-Східної Європи та України" , - сказав Пленкович.

Нагадаємо, попередній саміт Україна - Південно-Східна Європа відбувся 28 лютого 2024 року в Афінах. На ньому також був присутній президент Володимир Зеленський.

Участь у саміті брали лідери Сербії, Молдови, Чорногорії, Греції, Румунії, Косова, Боснії та Герцеговини, Північної Македонії, Болгарії та Хорватії.