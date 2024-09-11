Саммит Украина - Юго-Восточная Европа состоится в Хорватии

Хорватия примет саммит Украина - Юго-Восточная Европа, который состоится в октябре. На мероприятие приедет украинский президент Владимир Зеленский.﻿ Со ссылкой на премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича во время пресс-конференции в Киеве, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения России Хорватия "продолжает поддерживать Украину и оказывает помощь разными способами".

"В рамках более широких политико-дипломатических усилий доставлю удовольствие сообщить вам, что Хорватия в следующем месяце примет совместно с президентом Зеленским саммит стран Юго-Восточной Европы и Украины" , - сказал Пленкович.

Напомним, предыдущий саммит Украина - Юго-Восточная Европа состоялся 28 февраля 2024 года в Афинах. На нем также присутствовал президент Владимир Зеленский.

Участие в саммите принимали лидеры Сербии, Молдовы, Черногории, Греции, Румынии, Косово, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Болгарии и Хорватии.