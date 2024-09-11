У ПЦУ відреагували на побиття митрополита Климента у Києві

У Православній церкві України (ПЦУ) відреагували на напад на митрополита Сімферопольського та Кримського Климента, який нині є військовослужбовцем ЗСУ.﻿ З посиланням на пресслужбу ПЦУ, пише Тетяна Веремєєва, РБК-Україна.

У ПЦУ говорять, що із тих свідчень та доказів, які є зараз, немає підстав говорити про релігійні чи політичні мотиви інциденту. Постраждалому митрополиту надали необхідну медичку допомогу і зараз немає загрози його життю та здоров’ю.

Що трапилося із митрополитом Климентом

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у своєму Telegram-каналі про напад на митрополита Сімферопольського та Кримського Климента. За його словами, митрополита жорстоко побили невідомі. Окрім служіння в церкві, Климент також є військовослужбовцем Збройних сил України.

Цаплієнко, посилаючись на слова самого Климента, описав ситуацію: митрополит приїхав до Києва на запрошення "Кримської платформи". Близько 23:00, рухаючись у напрямку Михайлівського монастиря, де він мав келію, його зупинили троє чоловіків, один з яких звернувся до нього зі словами: "Владико, благословіть!" Після цього вони почали його бити. Климент вважає, що напад був спланованим, адже місце інциденту не обладнане камерами спостереження.

Журналіст зазначив, що це лише версія подій зі слів потерпілого і закликав правоохоронців розслідувати ситуацію, припускаючи можливість замовного нападу.

У Національній поліції України зазначають, що встановлюють усі обставини події, а також триває перевірка.

Митрополит Сімферопольський і Кримський Климент (у миру – Павло Миколайович Кущ) народився 9 квітня 1969 року в Сімферополі, АР Крим. Він здобув освіту в Київській духовній семінарії УПЦ КП, а у 2000 році був призначений єпископом Сімферопольським і Кримським УПЦ КП.