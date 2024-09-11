В ПЦУ отреагировали на избиение митрополита Климента в Киеве

В Православной церкви Украины (ПЦУ) отреагировали на нападение на митрополита Симферопольского и Крымского Климента, ныне военнослужащего ВСУ. Со ссылкой на прессслужбу ПЦУ, пишет Татьяна Веремеева, РБК-Украина.

В ПЦУ говорят, что из тех свидетельств и доказательств, которые есть сейчас, нет оснований говорить о религиозных или политических мотивах инцидента. Пострадавшему митрополиту оказали необходимую медицинскую помощь и сейчас нет угрозы его жизни и здоровью.

Что случилось с митрополитом Климентом

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил в своем Telegram-канале о нападении на митрополита Симферопольского и Крымского Климента. По его словам, митрополита жестоко избили неизвестные. Кроме служения в церкви, Климент также военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Цаплиенко, ссылаясь на слова самого Климента, описал ситуацию: митрополит приехал в Киев по приглашению "Крымской платформы". Около 23:00, двигаясь в направлении Михайловского монастыря, где он имел келью, его остановили трое мужчин, один из которых обратился к нему со словами: "Владыка, благословите!" После этого они начали его избивать. Климент считает, что нападение было спланировано, ведь место инцидента не оборудовано камерами наблюдения.

Журналист отметил, что это лишь версия событий со слов потерпевшего и призвал правоохранителей расследовать ситуацию, предполагая возможность заказного нападения.

В Национальной полиции отмечают, что устанавливают все обстоятельства происшествия, а также продолжается проверка.

Митрополит Симферопольский и Крымский Климент (в мире – Павел Николаевич Кущ) родился 9 апреля 1969 года в Симферополе, АР Крым. Он получил образование в Киевской духовной семинарии УПЦ КП, а в 2000 году был назначен епископом Симферопольским и Крымским УПЦ КП.