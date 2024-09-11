Нацполіція зафіксувала понад 200 підпалів автівок ЗСУ, чверть паліїв - діти
Національна поліція зафіксувала вже понад 200 фактів підпалів автомобілів військовослужбоаців, близько чверті з них скоїли неповнолітні, повідомляє Укрінформ.
Про це заявив голова Нацполіції Іван Вигівський під час міжнародної конференції "Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за напади на цивільні об’єкти".
"(Підпали автомобілів військовослужбовців) - це конкретно акція ФСБ РФ. Вони вербують нашу молодь і, на жаль, ми маємо понад 200 фактів. І більш як 50 фактів вчинили саме діти, не розуміючи наслідків і відповідальності", - підкреслив Вигівський.
Він зазначив, що поліція проводить роботу серед дітей, роз'яснюючи їм, зокрема, наслідки таких дій.