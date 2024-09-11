Нацполиция зафиксировала более 200 поджогов авто ВСУ, четверть поджигателей - дети

Национальная полиция зафиксировала уже более 200 фактов поджогов автомобилей военнослужащих, около четверти из них совершили несовершеннолетние, сообщает Укринформ.

Об этом заявил глава Нацполиции Иван Выговский во время международной конференции "Объединенные ради справедливости. Ответственность за нападения на гражданские объекты".

"(Поджог автомобилей военнослужащих) - это конкретно акция ФСБ РФ. Они вербуют нашу молодежь и, к сожалению, мы имеем более 200 фактов. И более 50 фактов совершили именно дети, не понимая последствий и ответственности" , - подчеркнул Выговский.

Он отметил, что полиция проводит работу среди детей, разъясняя им, в частности, последствия подобных действий.