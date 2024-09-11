Блінкен передасть Байдену побажання України щодо далекобійних ударів по РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв передати американському президенту Джо Байдену те, що почув від української влади щодо дозволів на удари далекобійною зброєю по російських об'єктах, повідомляє Європейська правда.

Про це посадовець повідомив у Києві 11 вересня на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та главою МЗС Великої Британії Девідом Леммі.

Блінкен повідомив, що під час переговорів у Києві порушували питання застосування далекобійної зброї по військових цілях у РФ. Він наголосив, що планує повернутися із цією дискусією до Байдена.

"Ми обговорили далекобійні удари, а також низку інших питань. І, як я вже сказав на самому початку, я планую повернутися з цією дискусією до Вашингтона та поінформувати президента про те, що я почув" , – сказав він.

Держсекретар США акцентував, що ескалює Росія атаками по цивільних об'єктах всередині України, по енергетичній інфраструктурі та військових, які захищають свою країну.