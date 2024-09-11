Блинкен передаст Байдену пожелания Украины относительно дальнобойных ударов по РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал передать американскому президенту Джо Байдену то, что услышал от украинских властей относительно разрешений на удары дальнобойным оружием по российским объектам, сообщает Европейская правда.

Об этом чиновник сообщил в Киеве 11 сентября на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми.

Блинкен сообщил, что во время переговоров в Киеве поднимался вопрос применения дальнобойного оружия по военным целям в РФ. Он подчеркнул, что планирует вернуться с этой дискуссией к Байдену.

"Мы обсудили дальнобойные удары, а также ряд других вопросов. И, как я уже сказал в самом начале, я планирую вернуться с этой дискуссией в Вашингтон и проинформировать президента о том, что я услышал" , – сказал он.

Госсекретарь США акцентировал, что эскалирует Россия атаками по гражданским объектам внутри Украины, по энергетической инфраструктуре и военным, которые защищают свою страну.