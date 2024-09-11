Орбан направив угорські війська до Чаду

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан направив військовий контингент до Чаду﻿. Про це заявив угорський прем'єр із посиланням на "Німецьку хвилю", повідомляє Ділова столиця.

За словами Орбана, це рішення ухвалено у рамках боротьби з міграцією.

"Міграцію з Африки до Європи неможливо зупинити без країн Сахеля. Саме тому Угорщина налагоджує партнерські відносини з Чадом. Ми працюємо над цим сьогодні та завтра разом із президентом Дебі" , — заявив угорський прем'єр.

За його словами, Угорщина продовжить реалізацію свого плану щодо направлення своїх солдатів до цієї країни.

Політичний аналітик з Гани Фідель Амак'є Овусу пояснив, що Росія посилює свій вплив у Чаді, коли західні війська залишають регіон. Розміщуючи свої війська країни, Орбан, як і Путін, переслідує економічні інтереси у регіоні. Угорський прем'єр також намагається набрати цим політичні очки, вважає експерт.