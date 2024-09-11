Орбан направил венгерские войска в Чад

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил военный контингент в Чад﻿. Со ссылкой на "Немецкую волну", сообщает Деловая столица.

По словам Орбана, это решение принято в рамках борьбы с миграцией.

"Миграцию из Африки в Европу невозможно остановить без стран Сахеля. Именно поэтому Венгрия налаживает партнерские отношения с Чадом. Мы работаем над этим сегодня и завтра вместе с президентом Деби" , — заявил венгерский премьер.

По его словам, Венгрия продолжит реализацию своего плана по направлению своих солдат в эту страну.

Политический аналитик из Ганы Фидель Амакье Овусу пояснил, что Россия усиливает свое влияние в Чаде в то время, как западные войска покидают регион. Размещая свои войска в стране, Орбан, как и Путин, преследует экономические интересы в регионе. Венгерский премьер также пытается набрать этим политические очки, считает эксперт.