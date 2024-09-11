Зеленський розповів, чи використовує РФ іранські ракети

Україна отримала інформацію про передачу Іраном балістичних ракет Росії від розвідок країн-партнерів. Про це сказав президент Володимир Зеленський час пресконференції у Києві, повідомляє Корреспондент.

"Щодо іранських ракет. Ми отримали таку саму інформацію, яку ми бачили в медіа, без якихось деталей щодо кількості. Від партнерів. Я отримав цю інформацію на рівні розвідок від партнерів" , – заявив глава держави.

Зеленський додав, що наразі не може підтвердити щодо застосування відповідних ракет.