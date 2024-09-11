Зеленський розповів, чи використовує РФ іранські ракети
Україна отримала інформацію про передачу Іраном балістичних ракет Росії від розвідок країн-партнерів. Про це сказав президент Володимир Зеленський час пресконференції у Києві, повідомляє Корреспондент.
"Щодо іранських ракет. Ми отримали таку саму інформацію, яку ми бачили в медіа, без якихось деталей щодо кількості. Від партнерів. Я отримав цю інформацію на рівні розвідок від партнерів", – заявив глава держави.
Зеленський додав, що наразі не може підтвердити щодо застосування відповідних ракет.
"Я це зможу підтвердити, коли будуть докази. Як це було з Північною Кореєю. Ми поки що знаємо про використання великої кількості іранських дронів. Щодо застосування іранських ракет деталей поки інших немає", – пояснив він.