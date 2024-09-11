Зеленский рассказал, использует ли РФ иранские ракеты

Украина получила информацию о передаче Ираном баллистических ракет России от разведок стран-партнеров. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, сообщает Корреспондент.

"По иранским ракетам. Мы получили такую же информацию, которую мы видели в медиа, без каких-либо деталей по количеству. От партнеров. Я получил эту информацию на уровне разведок от партнеров" , - заявил глава государства.

Зеленский добавил, что пока не может подтвердить применение соответствующих ракет.