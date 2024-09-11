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Зеленский рассказал, использует ли РФ иранские ракеты

Зеленский рассказал, использует ли РФ иранские ракеты
Фото: president.gov.ua

Украина получила информацию о передаче Ираном баллистических ракет России от разведок стран-партнеров. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, сообщает Корреспондент.

"По иранским ракетам. Мы получили такую же информацию, которую мы видели в медиа, без каких-либо деталей по количеству. От партнеров. Я получил эту информацию на уровне разведок от партнеров", - заявил глава государства.

Зеленский добавил, что пока не может подтвердить применение соответствующих ракет.

"Я это смогу подтвердить, когда будут доказательства. Как это было с Северной Кореей. Мы пока знаем об использовании большого количества иранских дронов. Насчет применения иранских ракет деталей пока других нет", - пояснил он.

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