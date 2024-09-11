У низці областей оголосили тривогу, РФ запустила "Шахеди"

Увечері 11 вересня російські війська запустили кілька груп ударних безпілотників на територію України.﻿﻿ З посиланням на Повітряні сили, повідомляє Українська правда.

О 21:45 повідомили про групу "Шахедів" на межі Харківської та Сумської областей курсом на Полтавщину.

О 22:17 з'явилось ще кілька груп "Шахедів" на Сумщині курсом на південний захід, група "Шахедів" на межі Харківської та Сумської областей курсом на Полтавщину та група "Шахедів" на Полтавщині курсом на Кременчук.