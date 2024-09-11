В ряде областей объявили тревогу, РФ запустила "Шахеды"

Вечером 11 сентября российские войска запустили несколько групп ударных беспилотников на территорию Украины.﻿﻿ Со ссылкой на Воздушные силы, сообщает Украинская правда.

В 21:45 сообщили о группе "Шахедов" на границе Харьковской и Сумской областей курсом на Полтавщину.

В 22:17 появилось еще несколько групп "Шахедов" на Сумщине курсом на юго-запад, группа "Шахедов" на границе Харьковской и Сумской областей курсом на Полтавщину и группа "Шахедов" на Полтавщине курсом на Кременчуг.