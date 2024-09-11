Росія зможе атакувати країну НАТО за кілька років - Пісторіус

Росія зробила ставку на військову економіку та, ймовірно, за кілька років буде спроможна атакувати країну НАТО.﻿ Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус у Бундестазі під час обговорення бюджету на наступний рік, повідомляє Укрінформ.

«Безпекова ситуація залишається в осяжному майбутньому дуже серйозною. Ми маємо виходити з того, що російська армія до 2026 року виросте більш ніж на 30%, до 1,5 млн солдатів. Росія зробила ставку на військову економіку та зможе, ймовірно, за кілька років підготувати своє військо так, що воно буде спроможне напасти на територію НАТО» , - попередив політик.

Німеччина, за його словами, робить все, щоби посилити власну обороноспроможність і водночас продовжувати підтримувати Україну в її важкій оборонній боротьбі проти Росії.

«Ще цього року ФРН передасть Києву, наприклад, чотири системи Iris-T і ще п’ять САУ Gepard, велику частину з обіцяних минулого тижня 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000, бойових дронів, кількох тисяч боєприпасів для артилерії та танків, до 40 танків Leopard 1A5 і 20 БМП Marder» , - заявив Пісторіус і додав, що перелік допомоги на наступний рік буде продовжено.

Міністр підкреслив, що Німеччина залишається надійним партнером України. Водночас він визнав, що для того, щоби допомога залишалась такою ж потужною, потрібно більше грошей.

Подальших інвестицій потребує і посилення власної армії, виконання обов’язків у рамках НАТО. Наразі армія є набагато краще підготовленою до необхідності реагувати швидко, запевнив Пісторіус, але зазначив, що перелік потреб є дуже довгим. Він також наголосив, що є першим міністром, який перебуває у постійному діалозі з оборонною промисловістю.

Глава Міноборони ФРН повідомив, що в проєкті на наступний рік на потреби оборони та безпеки передбачено загалом понад 75 млрд євро, що менше, ніж очільник відомства просив. Уперше цього року оборону буде виділено понад 2% ВВП держави, але в майбутньому ця частка має бути ще збільшена, сказав він.