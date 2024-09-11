Россия сможет атаковать страну НАТО через несколько лет - Писториус

Россия сделала ставку на военную экономику и, вероятно, через несколько лет будет способна атаковать страну НАТО. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в Бундестаге во время обсуждения бюджета на следующий год, сообщает Укринформ.

«Безопасная ситуация остается в обозримом будущем очень серьезной. Мы должны исходить из того, что российская армия к 2026 году вырастет более чем на 30%, до 1,5 млн. солдат. Россия сделала ставку на военную экономику и сможет, вероятно, через несколько лет подготовить свое войско так, что оно будет способно напасть на территорию НАТО» , - предупредил политик.

Германия, по его словам, делает все, чтобы усилить собственную обороноспособность и одновременно продолжать поддерживать Украину в ее тяжелой оборонной борьбе против России.

«Еще в этом году ФРГ передаст Киеву, например, четыре системы Iris-T и еще пять САУ Gepard, большую часть из обещанных на прошлой неделе 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000, боевых дронов, нескольких тысяч боеприпасов для артиллерии и танков, до 40 танков Leopard 1A5 и 20 БМП Marder» , - заявил Писториус и добавил, что перечень помощи на следующий год будет продлен.

Министр подчеркнул, что Германия остается надежным партнером Украины. В то же время он признал, что для того, чтобы помощь оставалась такой же мощной, нужно больше денег.

В дальнейших инвестициях требуется и усиление собственной армии, исполнение обязанностей в рамках НАТО. В настоящее время армия гораздо лучше подготовлена к необходимости реагировать быстро, заверил Писториус, но отметил, что перечень потребностей очень длинный. Он также подчеркнул, что он является первым министром, который находится в постоянном диалоге с оборонной промышленностью.

Глава Минобороны ФРГ сообщил, что в проекте на следующий год на нужды обороны и безопасности предусмотрено в общей сложности более 75 млрд евро, что меньше, чем глава ведомства просил. Впервые в этом году оборона будет выделена более 2% ВВП государства, но в будущем эта доля должна быть еще увеличена, сказал он.