США хочуть отримати від Зеленського детальний план ударів по РФ - Bloomberg

США планують отримати від президента Володимира Зеленського деталі його планів щодо завдання ударів по території Росії, перш ніж зняти обмеження на використання західної зброї. Про це пише Bloomberg із посиланням на неназваних чиновників, повідомляє Новое время.

За даними агентства, держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі планували підштовхнути Зеленського і його команду до викладення довгострокового плану війни на наступний рік. Таким чином США хочуть краще зрозуміти цілі Київ і як підтримка Заходу допоможе досягти цих цілей, перш ніж ухвалювати рішення.

Bloomberg стверджує, що цього тижня не очікується істотних змін у позиції США щодо далекобійних ударів по російській території.

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрінуться у Вашингтоні в п’ятницю, 13 вересня, щоб обговорити далекобійні удари по Росії.

Видання The Guardian повідомляє, що Велика Британія вже ухвалила рішення про дозвіл для України використовувати крилаті ракети Storm Shadow для ударів по території Росії.