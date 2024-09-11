США хотят получить от Зеленского детальный план ударов по РФ - Bloomberg

США планируют получить от президента Владимира Зеленского детали его планов по нанесению ударов по территории России, прежде чем снять ограничения на использование западного оружия. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников, сообщает Новое время.

По данным агентства, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми планировали подтолкнуть Зеленского и его команду к изложению долгосрочного плана войны на следующий год. Таким образом, США хотят лучше понять цели Киев и как поддержка Запада поможет достичь этих целей, прежде чем принимать решения.

Bloomberg утверждает, что на этой неделе не ожидается существенных изменений в позиции США по дальнобойным ударам по российской территории.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретятся в Вашингтоне в пятницу, 13 сентября, чтобы обсудить дальнобойные удары по России.

Издание The Guardian сообщает, что Великобритания уже приняла решение о разрешении для Украины использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории России.