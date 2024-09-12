У США посилять заходи безпеки в Конгресі під час підрахунку голосів на виборах

Федеральний уряд різко посилить захист під час спільного засідання Конгресу, де законодавці підраховують голоси виборців штатів. Засідання відбудеться 6 січня 2025 року.﻿ Про це повідомляє The Washington Post, пише Вадим Ребрина, РБК-Україна.

Таким чином, звичайним післявиборчим зборам буде надано національний особливий захід безпеки - той самий рівень безпеки, який надається під час інавгурації президента та політичних з’їздів.

Ресурси правоохоронних органів з усього федерального уряду будуть задіяні для захисту членів Конгресу, поки вони засвідчуватимуть результати виборів.

Але Конгрес, який перебуває в розпалі запеклої боротьби за державне фінансування, повинен діяти, щоб забезпечити Секретній службі достатньо грошей для забезпечення національних спеціальних заходів безпеки, йдеться в запиті Управління та бюджету Білого дому, надісланому законодавцям останніми тижнями.

Нагадаємо, нещодавно жителя штату Кентуккі Майкла Спаркса, який був першим бунтарем, що увійшов до Капітолія США під час нападу натовпу прихильників тодішнього президента Дональда Трампа на будівлю, засудили до більш ніж чотирьох років в'язниці.

27 серпня спеціальний прокурор Джек Сміт подав новий обвинувальний акт проти Трампа щодо його спроб скасувати президентські вибори 2020 року, у якому зберігаються ті ж кримінальні звинувачення, але звужуються звинувачення проти нього після висновку Верховного суду, який надав широку недоторканність колишнім президентам.

Штурм Капітолія

У січні 2021 року прихильники Трампа вчинили спробу штурму будівлі Капітолію, де розташовано Сенат, з вимогою скасувати результати президентських виборів 2020 року, на яких перемогу отримав Джо Байден. Під час заворушень загинуло п'ятеро людей, зокрема працівник поліції.

У травні 2023 року у цій справі суд засудив до 18 років ув'язнення засновника і лідера ультраправої організації Oath Keepers Стюарта Родса.