В США усилят меры безопасности в Конгрессе во время подсчета голосов на выборах

Федеральное правительство резко усилит защиту на совместном заседании Конгресса, где законодатели подсчитывают голоса избирателей штатов. Заседание состоится 6 января 2025 г.﻿ Об этом сообщает The Washington Post, пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

Таким образом, обычному послевыборному собранию будет предоставлена национальная особая мера безопасности – тот же уровень безопасности, который предоставляется во время инаугурации президента и политических съездов.

Ресурсы правоохранительных органов из всего федерального правительства будут задействованы для защиты членов Конгресса, пока они будут свидетельствовать о результатах выборов.

Но Конгресс, находящийся в разгаре ожесточенной борьбы за государственное финансирование, должен действовать, чтобы обеспечить Секретной службе достаточно денег для обеспечения национальных специальных мер безопасности, говорится в запросе Управления и бюджета Белого дома, отправленном законодателям в последние недели.

Напомним, недавно жителя штата Кентукки Майкла Спаркса, который был первым бунтарем, вошедшим в Капитолий США во время нападения толпы сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа на здание, приговорили к более чем четырем годам тюрьмы.

27 августа специальный прокурор Джек Смит подал новый обвинительный акт против Трампа по поводу его попыток отменить президентские выборы 2020 года, в котором сохраняются те же уголовные обвинения, но сужаются обвинения против него после заключения Верховного суда, предоставившего широкую неприкосновенность бывшим президентам.

Штурм Капитолия

В январе 2021 года сторонники Трампа предприняли попытку штурма здания Капитолия, где расположен Сенат, с требованием отменить результаты президентских выборов 2020 года, на которых победу одержал Джо Байден. Во время беспорядков погибли пять человек, в том числе работник полиции.

В мае 2023 года по этому делу суд приговорил к 18 годам заключения основателя и лидера ультраправой организации Oath Keepers Стюарта Родса.