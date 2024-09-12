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Окупанти вдарили "Шахедами" по Конотопу на Сумщині: 13 поранених

Окупанти вдарили "Шахедами" по Конотопу на Сумщині: 13 поранених
Фото: twitter.com/DefenceU

Внаслідок російського удару по об'єктах енергетики та цивільної інфраструктури Конотопа 13 людей зазнали поранень.﻿﻿ Про це інфомує військова адміністрація Сумської області, повідомляє Українська правда.

"Росіяни застосували БпЛА типу "Шахед", скерувавши їх у тому числі на житлові будинки, заклади освіти та медицини.
Попередньо, внаслідок ворожої атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали 13 людей", – йдеться в повідомленні.

В ОВА зазначили, що на місці працюють аварійно-рятувальні служби.

Проводять ліквідацію наслідків авіаційного удару.

У повідомленні додали, що інформація щодо наслідків уточнюється.

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