Окупанти вдарили "Шахедами" по Конотопу на Сумщині: 13 поранених

Внаслідок російського удару по об'єктах енергетики та цивільної інфраструктури Конотопа 13 людей зазнали поранень.﻿﻿ Про це інфомує військова адміністрація Сумської області, повідомляє Українська правда.

"Росіяни застосували БпЛА типу "Шахед", скерувавши їх у тому числі на житлові будинки, заклади освіти та медицини.

Попередньо, внаслідок ворожої атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали 13 людей" , – йдеться в повідомленні.

В ОВА зазначили, що на місці працюють аварійно-рятувальні служби.

Проводять ліквідацію наслідків авіаційного удару.

У повідомленні додали, що інформація щодо наслідків уточнюється.