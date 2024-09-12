Окупанти вдарили "Шахедами" по Конотопу на Сумщині: 13 поранених
Внаслідок російського удару по об'єктах енергетики та цивільної інфраструктури Конотопа 13 людей зазнали поранень. Про це інфомує військова адміністрація Сумської області, повідомляє Українська правда.
"Росіяни застосували БпЛА типу "Шахед", скерувавши їх у тому числі на житлові будинки, заклади освіти та медицини.
Попередньо, внаслідок ворожої атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали 13 людей", – йдеться в повідомленні.
В ОВА зазначили, що на місці працюють аварійно-рятувальні служби.
Проводять ліквідацію наслідків авіаційного удару.
У повідомленні додали, що інформація щодо наслідків уточнюється.