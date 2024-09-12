Оккупанты ударили "Шахедами" по Конотопу на Сумщине: 13 раненых
В результате российского удара по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры Конотопа 13 человек получили ранения. Об этом информирует военная администрация Сумской области, сообщает Украинская правда.
"Россияне применили БпЛА типа "Шахед", направив их в том числе на жилые дома, учебные заведения и медицины.
Прежде всего, в результате вражеской атаки ранения различной степени тяжести получили 13 человек", – говорится в сообщении.
В ОВА отметили, что на месте работают аварийно-спасательные службы.
Проводят ликвидацию последствий авиационного удара.
В сообщении добавили, что информация о последствиях уточняется.