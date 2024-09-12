Курс валют НБУ на 12 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 12 вересня 2024 року

Курс долара порівняно з 11 вересня зріс на 5 коп. до 41.1855 за 1 долар.

Євро подорожчав на 11 коп. до 45.4894 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 7 коп. до 53.9159 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 48.6654 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 10.6140 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.185 500 EUR Євро 45.489 400 GBP Фунт стерлінгів 53.915 900 CHF Швейцарський франк 48.665 400 PLN Польський злотий 10.614 000

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.