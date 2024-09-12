Close button

Курс валют НБУ на 12 вересня

Курс валют НБУ на 12 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 12 вересня 2024 року

Курс долара порівняно з 11 вересня зріс на 5 коп. до 41.1855 за 1 долар.

Євро подорожчав на 11 коп. до 45.4894 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 7 коп. до 53.9159 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 48.6654 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 10.6140 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.185 500 +0.0455
EUR Євро 45.489 400 +0.112
GBP Фунт стерлінгів 53.915 900 +0.0739
CHF Швейцарський франк 48.665 400 +0.1284
PLN Польський злотий 10.614 000 +0.0205

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

Новини

Популярні теми форуму

analytics