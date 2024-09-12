Курс валют НБУ на 12 вересня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 12 вересня 2024 року
Курс долара порівняно з 11 вересня зріс на 5 коп. до 41.1855 за 1 долар.
Євро подорожчав на 11 коп. до 45.4894 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів підвищився на 7 коп. до 53.9159 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс до рівня 48.6654 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс до рівня 10.6140 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.185 500
|EUR
|Євро
|45.489 400
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.915 900
|CHF
|Швейцарський франк
|48.665 400
|PLN
|Польський злотий
|10.614 000
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.