Close button

Курс валют НБУ на 12 сентября

Курс валют НБУ на 12 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 12 сентября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 11 сентября, вырос на 5 коп до 41.1855 за 1 доллар.

Евро подорожал на 11 коп до 45.4894 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов повысился на 7 коп до 53.9159 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 48.6654 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 10.6140 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.185500 +0.0455
EUR Евро 45.489400 +0.112
GBP Фунт стерлингов 53.915900 +0.0739
CHF Швейцарский франк 48.665400 +0.1284
PLN Польский злотый 10.614000 +0.0205

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

Новости

Популярные темы форума

analytics