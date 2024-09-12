Курс валют НБУ на 12 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 12 сентября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 11 сентября, вырос на 5 коп до 41.1855 за 1 доллар.

Евро подорожал на 11 коп до 45.4894 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов повысился на 7 коп до 53.9159 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 48.6654 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 10.6140 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.185 500 EUR Евро 45.489 400 GBP Фунт стерлингов 53.915 900 CHF Швейцарский франк 48.665 400 PLN Польский злотый 10.614 000

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.