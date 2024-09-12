Курс валют НБУ на 12 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 12 сентября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 11 сентября, вырос на 5 коп до 41.1855 за 1 доллар.
Евро подорожал на 11 коп до 45.4894 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов повысился на 7 коп до 53.9159 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос до уровня 48.6654 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос до уровня 10.6140 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.185500
|EUR
|Евро
|45.489400
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.915900
|CHF
|Швейцарский франк
|48.665400
|PLN
|Польский злотый
|10.614000
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.