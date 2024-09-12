Втрати Росії у війні уже перевищили 630 тисяч у живій силі – лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 270 окупантів, знищили 1 літак, 11 танків та 73 артилерійські системи ворога, повідомляє Українська правда.

Про це говорить зведення Генштабу ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.09.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 630 200 (+1 270) осіб,

танків – 8 653 (+11) од,

бойових броньованих машин – 16 955 (+17) од,

артилерійських систем – 18 009 (+73) од,

РСЗВ – 1 184 (+2) од,

засобів ППО – 945 (+2) од,

літаків – 369 (+1) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 033 (+43) од,

крилатих ракет – 2591 (+0) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24 481 (+93) од,

спеціальної техніки – 3 061 (+2) од.

Дані уточнюються.