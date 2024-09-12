Втрати Росії у війні уже перевищили 630 тисяч у живій силі
Втрати Росії у війні уже перевищили 630 тисяч у живій силі – лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 270 окупантів, знищили 1 літак, 11 танків та 73 артилерійські системи ворога, повідомляє Українська правда.
Про це говорить зведення Генштабу ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 630 200 (+1 270) осіб,
- танків – 8 653 (+11) од,
- бойових броньованих машин – 16 955 (+17) од,
- артилерійських систем – 18 009 (+73) од,
- РСЗВ – 1 184 (+2) од,
- засобів ППО – 945 (+2) од,
- літаків – 369 (+1) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 033 (+43) од,
- крилатих ракет – 2591 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24 481 (+93) од,
- спеціальної техніки – 3 061 (+2) од.
Дані уточнюються.