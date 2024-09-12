Потери России в войне уже превысили 630 тысяч в живой силе
Потери России в войне уже превысили 630 тысяч в живой силе – только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 270 оккупантов, уничтожили 1 самолет, 11 танков и 73 артиллерийские системы врага, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 630 200 (+1 270) человек,
- танков – 8 653 (+11) ед,
- боевых бронированных машин – 16 955 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 18 009 (+73) ед,
- РСЗО – 1 184 (+2) ед,
- средств ПВО – 945 (+2) ед,
- самолетов – 369 (+1) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 033 (+43) ед,
- крылатых ракет – 2591 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 24 481 (+93) ед,
- специальной техники – 3 061 (+2) ед.
Данные уточняются.