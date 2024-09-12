Байден, Гарріс і Трамп спільно вшанували загиблих у теракті 11 вересня

Президент Джо Байден та кандидати на президентську посаду від республіканців і демократів Дональд Трамп і Камала Гарріс у середу взяли участь у спільному заході з нагоди роковин терактів 11 вересня 2001 року.

Усі троє поликів стояли разом, вшановуючи загиблих хвилиною мовчання у Нью-Йорку на Мангеттені на місці Всесвітнього торгового центру, який було зруйновано внаслідок нападів.

Зазначається, що Трамп і Гарріс, які напередодні зустрічалися на гострих теледебатах, потиснули одне одному руки.

У заході також узяв участь кандидат на посаду віцепрезидента від республіканців Джей Ді Венс.

Нагадаємо, 11 вересня 2001 року у США було вчинено низку терористичних атак, під час яких терористи-смертники на захоплених літаках атакували вежі Всесвітнього торговельного центру у Нью-Йорку та будівлю Пентагону у Вашингтоні.

У ВТЦ тоді загинули понад 2600 осіб, 125 – у Пентагоні, 256 людей – у чотирьох літаках. Серед загиблих – громадяни США та ще 91 держави, зокрема України.