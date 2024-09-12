Байден, Гаррис и Трамп совместно почтили память погибших в теракте 11 сентября

Президент Джо Байден и кандидаты на президентский пост от республиканцев и демократов Дональд Трамп и Камала Гаррис в среду приняли участие в совместном мероприятии по случаю годовщины терактов 11 сентября 2001 года.

Все трое полков стояли вместе, чествуя погибших минутой молчания в Нью-Йорке на Манхэттене на месте Всемирного торгового центра, разрушенного в результате нападений.

Отмечается, что Трамп и Гаррис, накануне встречавшиеся на острых теледебатах, пожали друг другу руки.

В мероприятии также принял участие кандидат на должность вице-президента от республиканцев Джей Ди Вэнс.

Напомним, 11 сентября 2001 года в США был совершен ряд террористических атак, в ходе которых террористы-смертники на захваченных самолетах атаковали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне.

В ВТЦ тогда погибли более 2600 человек, 125 – в Пентагоне, 256 человек – в четырех самолетах. Среди погибших – граждане США и еще 91 государств, в том числе Украина.