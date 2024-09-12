У Києві прорвало водопровідну магістраль: рух транспорту обмежили

У Голосіївському районі Києва прорвало водопровідну магістраль діаметром 500 мм, у результаті чого під асфальт частково провалився автомобіль і стався витік води на дорогу. Рух транспорту на цій ділянці обмежили, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила КМДА у Telegram.

Подія сталася на розі вулиць Голосіївської та Горяної (раніше вулиця Олега Кошового – ред.).

Повідомляється, що наразі фахівці "Київводоканалу" частково локалізували витік, тиск води в Голосіївському районі уже відновили.

"На місці пошкодження під асфальт частково провалився автомобіль. Наразі подальші роботи призупинені, адже поруч припарковані й інші авто. Для пошуку власників припаркованих автомобілів залучили працівників поліції".

Також зазначається, що обмежили рух транспорту на двох з чотирьох смуг у напрямку проспекту Голосіївського.

За інформацією "Київводоканалу", тимчасово без водопостачання залишаються будинки за адресами: вул. Голосіївська 12, 14, 16. Автоцистерна з питною водою стоятиме за адресою: вул. Голосіївська, 12.