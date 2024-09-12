В Киеве прорвало водопроводную магистраль: движение транспорта ограничили

В Голосеевском районе Киева прорвало водопроводную магистраль диаметром 500 мм, в результате чего под асфальт частично провалился автомобиль и произошла утечка воды на дорогу. Движение транспорта на этом участке ограничили, сообщает Украинская правда.

Оь этом сообщила КГГА в Telegram.

ЧП произошло на углу улиц Голосеевской и Горяной (ранее улица Олега Кошевого – ред.).

Сообщается, что сейчас специалисты "Киевводоканала" частично локализовали утечку, давление воды в Голосеевском районе уже восстановили.

"На месте повреждения под асфальт частично провалился автомобиль. Сейчас дальнейшие работы приостановлены, поскольку рядом припаркованы и другие авто. Для поиска владельцев припаркованных автомобилей привлекли сотрудников полиции".

Также отмечается, что ограничили движение транспорта на двух из четырех полос в направлении проспекта Голосеевского.

По информации "Киевводоканала", временно без водоснабжения остаются дома по адресам: ул. Голосеевская 12, 14, 16.

Автоцистерна с питьевой водой будет стоять по адресу: ул. Голосеевская, 12.