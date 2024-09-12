У Конотопі критична ситуація з електропостачанням – мер
Внаслідок російського удару енергетична інфраструктура в Конотопі Сумської області значно пошкоджена. Про це заявив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, повідомляє Економічна правда.
За його словами, ситуація з електропостачанням у Конотопі просто критична. Енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень.
"Енергетики в цей момент роблять все більше, навіть ніж можливо, щоб дати світло в лікарню і на водоканал. Коли з'явиться електрика в будинках жителів хоча б погодинно - ніхто не візьметься спрогнозувати", - розповів Семеніхін.
Нагадаємо, внаслідок російського удару по об'єктах енергетики та цивільної інфраструктури Конотопа 13 людей зазнали поранень. Росіяни застосували БпЛА типу "Шахед".