У Конотопі критична ситуація з електропостачанням – мер

Внаслідок російського удару енергетична інфраструктура в Конотопі Сумської області значно пошкоджена.﻿ Про це заявив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, повідомляє Економічна правда.

За його словами, ситуація з електропостачанням у Конотопі просто критична. Енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

"Енергетики в цей момент роблять все більше, навіть ніж можливо, щоб дати світло в лікарню і на водоканал. Коли з'явиться електрика в будинках жителів хоча б погодинно - ніхто не візьметься спрогнозувати" , - розповів Семеніхін.

Нагадаємо, внаслідок російського удару по об'єктах енергетики та цивільної інфраструктури Конотопа 13 людей зазнали поранень.﻿ Росіяни застосували БпЛА типу "Шахед".