В Конотопе критическая ситуация с электроснабжением – мэр
В результате российского удара энергетическая инфраструктура в Конотопе Сумской области значительно повреждена. Об этом заявил городской голова Конотопа Артем Семенихин, сообщает Экономическая правда.
По его словам, ситуация с электроснабжением в Конотопе просто критическая. Энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения.
"Энергетики в этот момент делают все больше, даже чем возможно, чтобы дать свет в больницу и на водоканал. Когда появится электричество в домах жителей хотя бы почасово - никто не возьмется спрогнозировать", - рассказал Семенихин.
Напомним, в результате российского удара по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры Конотопа 13 человек получили ранения. Россияне применили БпЛА типа "Шахед".