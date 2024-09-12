Покровськ залишився без водопостачання: через обстріли не працює фільтрувальна станція

Росіяни перебили водопостачання до Покровська Донецької області. Унаслідок бойових дій зупинила роботу модульна фільтрувальна станція, завдяки якій останнім часом Покровськ отримував воду, повідомляє Лівий берег.

Як розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, відновити її роботу наразі неможливо.

Над вирішенням цієї проблеми працюють.

Зокрема, вже зараз у Покровській громаді коштом місцевого бюджету пробурили 75 свердловин загального користування, коштом ОСББ – 250 свердловин біля багатоповерхівок.

У громаді організовано підвезення питної води і встановлено 8 установок зворотнього осмосу, з яких люди можуть набирати воду безкоштовно.

При цьому в Родинському водопостачання триває.

Раніше повідомили, що Покровськ та сусідні населені пункти через обстріли російської армії залишилися без газу.