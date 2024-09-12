Покровск остался без водоснабжения: из-за обстрелов не работает фильтровальная станция

Россияне перебили водоснабжение в Покровск Донецкой области. В результате боевых действий остановила работу модульная фильтровальная станция, благодаря которой в последнее время Покровск получал воду, сообщает Левый берег.

Как рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, возобновить ее работу пока невозможно.

Над решением этой проблемы трудятся.

В частности, уже сейчас в Покровской общине за счет местного бюджета пробурили 75 скважин общего пользования, за счет ОСМД – 250 скважин возле многоэтажек.

В обществе организован подвоз питьевой воды и установлены 8 установок обратного осмоса, из которых люди могут набирать воду бесплатно.

При этом в Родинском водоснабжении продолжается.

Ранее сообщили, что Покровск и соседние населенные пункты из-за обстрелов российской армии остались без газа.